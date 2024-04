Dipendenze patologiche, la presentazione di un anno di attività del progetto "io dico no!"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'Associazione Arthesia APS, con il sostegno finanziario della Regione Sicilia - Assessorato della Famiglia, politiche sociali e del lavoro, ha concluso con successo il progetto di prevenzione e contrasto alle dipendenze patologiche "Io Dico No!", iniziato esattamente un anno fa. La cerimonia di chiusura del progetto si è svolta ieri, 16 aprile, presso il Tennis Club 3 di Palermo, situato in via Trapani Pescia. Questo evento ha rappresentato un momento di condivisione delle attività svolte nel corso di un anno di impegno dedicato alla promozione di stili di vita sani, che tutelano le generazioni giovani e meno giovani dal rischio di dipendenze patologiche da sostanze e comportamenti.

Durante l'anno di attività, il progetto "Io Dico No!" ha coinvolto attivamente le comunità delle province di Palermo e Caltanissetta con una serie di iniziative mirate. Tra queste, vi è stata una tavola rotonda inaugurale tenutasi a Palermo, a Villa Filippina, che ha riunito esperti, psicologi, assistenti sociali e rappresentanti delle istituzioni politiche e sanitarie per affrontare il tema delle dipendenze in modo completo e inclusivo. Si è trattato del primo dei 15 eventi di sensibilizzazione che l’associazione Arthesia APS, attraverso diversi format di coinvolgimento della popolazione, ha realizzato il territorio di riferimento. Tante, come detto, le attività: è stato organizzato un flash mob a Castelbuono, con la partecipazione di coreografi professionisti come Alex Chiaromonte, evidenziando l'importanza dell'arte e della cultura nel promuovere messaggi positivi. Allo stesso modo, il torneo di calcio a 5 "Un Calcio alle Dipendenze" a Monreale e “Muoviamoci contro le dipendenze” Casteldaccia hanno offerto un'opportunità unica per coinvolgere i giovani nello sport, promuovendo al contempo uno stile di vita attivo e sano.

L'impegno del progetto "Io Dico No!" nel contrastare la dipendenza affettiva è stato sottolineato nell'incontro a Milena dal titolo "Dipende da Te", che ha offerto spunti di riflessione e supporto per affrontare questo tema. Nel corso delle attività del progetto è stato somministrato un questionario sul grado di consapevolezza di cosa siano le dipendenze e come riconoscerle e sulle motivazioni che spingono all'uso delle sostanze, somministrato a un campione di 416 persone di età compresa tra i 18 e i 45 anni, i cui risultati sono consultabili sulla pagina web del progetto 'Io dico No!' E sugli appositi opuscoli/report realizzati a chiusura delle attività e diffusi al pubblico.

Nell'ambito della campagna di sensibilizzazione del progetto sono stati, inoltre, realizzati, sui durante gli eventi che da remoto, diversi concorsi di idee diretti a coinvolgere la popolazione di riferimento, con particolare attenzione rivolta ai giovani, come il contest fotografico 'Io non dipendo, scelgo', dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere generata dalla dipendenza affettiva. Sono state realizzate utilizzando metodi e strumenti in grado di raggiungere un vasto pubblico anche attraverso il sito web e le pagine social, oltre al lavoro di divulgazione alla stampa. Con la conclusione di queste attività, l'Associazione Arthesia Aps esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al successo del progetto "Io Dico No!". Il sostegno delle istituzioni, l'impegno dei volontari e la partecipazione attiva delle comunità hanno reso possibile la realizzazione di questo programma di prevenzione e sensibilizzazione della popolazione di riferimento.