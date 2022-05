VIDEO | Informazioni riservate per favorire società di recupero crediti: "Le mandiamo in modo camuffato l'estratto conto Inps"

E' quanto emerso dalle intercettazioni dell'inchiesta condotta dalla Guardia di finanza. Tra i 16 indagati anche un dipendente di Palermo: avrebbero eseguito degli accessi informatici abusivi in cambio di soldi. Le richieste arrivavano via mail e via chat