Si assenta per giorni dal posto di lavoro, dipendente comunale trovato morto in casa

Non vedendolo arrivare in ufficio i colleghi di Giovan Battista Chianello, 65 anni, si sono insospettiti e hanno avvisato il 112. Per entrare nella sua abitazione di via Cimarosa, nella zona di via Notarbartolo, è stato necessario l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco

Dipendente comunale trovato morto in casa. I carabinieri hanno rivenuto ieri mattina il cadavere di Giovan Battista Chianello, 65 anni, deceduto nel suo appartamento di via Domenico Cimarosa, nella zona di via Notarbartolo. I suoi colleghi, non vedendolo sul posto di lavoro, si sono insospettiti e dopo qualche giorno hanno pensato di avvisare il 112. Al citofono non rispondeva nessuno e la porta di casa era chiusa. Quindi l’intervento dei vigili del fuoco che hanno aperto l'ingresso e dei militari che lo hanno trovato quand'ormai era troppo tardi.

Di Chianello raccontano che era una persona perbene, educata, forse un po’ schiva, che ha lavorato a lungo nella postazione comunale del quartiere San Giovanni Apostolo prima del recente trasferimento negli uffici dell’ottava circoscrizione. Giorni fa i colleghi, di fronte a quell’assenza ingiustificata, si sono insospettiti ma hanno atteso che l’uomo si facesse sentire. Uno, due, tre giorni. Poi il sospetto che qualcosa di brutto fosse accaduto si è fatto sempre più forte, convincendo gli altri dipendenti comunali a chiamare il 112.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno cercato un accesso prima di intervenire sulla porta per aprirla e consentire ai militari dell’Arma di entrare nell’appartamento. Chianello era lì, in quell’appartamento in cui viveva da solo, ma per lui non c’era più nulla da fare. Una volta constatato il decesso, verosimilmente avvenuto per cause naturali, e dopo l’ispezione del cadavere da parte del medico legale il pm ha disposto la restituzione della salma ai familiari per la celebrazione dei funerali.