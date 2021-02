Diocesi di Cefalù, assemblea diocesana con il cardinale Zuppi

Un'assemblea dal 'sapore' "sinodale" quella indetta dal Vescovo di Cefalù, Giuseppe Marciante per approfondire il tema "Conversava con noi lungo la via"

Sabato 27 febbraio 2021, nella Basilica Cattedrale di Cefalù si svolgerà l'assemblea diocesana della Chiesa cefaludense. Un'assemblea dal 'sapore' sinodale quella indetta dal Vescovo di Cefalù, Giuseppe Marciante per approfondire il tema "Conversava con noi lungo la via".

La riflessione sarà guidata dal Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo Metropolita di Bologna, un invito a confrontarsi sulle modalità di partecipazione alla vita pastorale in una nuova dimensione sinodale.

Si tratta di una tappa importante per il cammino sinodale, "tempo di grazia in cui lo Spirito mette in cammino un popolo per andare incontro al nuovo che il Signore sta preparando per la sua Sposa", intrapreso dalla Chiesa diocesana lo scorso 28 novembre.

"Un appuntamento - si legge in una nota - che, in un tempo difficile come quello della pandemia, chiama a raccolta a Cefalù i fedeli da tutto il territorio diocesano anche se a causa dell'emergenza Covid-19 permetterà la partecipazione solo di alcuni rappresentanti delle parrocchie e delle Associazioni, i parroci e i referenti per il Sinodo. I fedeli che a causa delle restrizioni non potranno essere presenti seguiranno l'assemblea domenica 28 febbraio dalle 21 sulle pagine social, il canale youtube e il sito della Diocesi".