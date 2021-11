Dimentica borsa con 600 euro su una panchina della Stazione, la polizia ferroviaria la ritrova

Disavventura a lieto fine per una distratta viaggiatrice che alla stazione centrale aveva dimenticato la propria borsa su una panchina. Provvidenziale l’intervento della polizia ferroviaria che l'ha ritrovata. Protagonista della vicenda una donna che si è accorta di avere smarrito la borsa su una panchina del binario 3: all'interno c'erano documenti vari, carte di credito e 600 euro in contanti.

Disperata e non sapendo come fare si è rivolta alla sala operativa della Polfer che ha fatto scattare l'intervento degli agenti della polizia ferroviaria in servizio alla stazione centrale. Gli agenti, in breve tempo hanno recuperato la borsa e tutto il suo contenuto.