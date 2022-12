Digitalizzazione, al Comune di Cefalù finanziati progetti con oltre 300 mila euro

La digitalizzazione dei servizi al cittadino va avanti a passo spedito al Comune di Cefalù. L’amministrazione ha infatti ottenuto finanziamenti per oltre 300 mila euro grazie all’approvazione di progetti che fanno capo al Pnrr. Tre, nello specifico, le misure approvate e finalizzate al miglioramento dei servizi che la pubblica amministrazione offre ai suoi cittadini.

Il primo finanziamento, pari a 41 mila euro, riguarda l’integrazione dei servizi Pago Pa e App Io. Tra questi, sono previsti anche gli acquisti per pos mobili che potranno essere usati ad esempio dai vigili urbani per la riscossione di contravvenzioni in tempo reale o per i pagamenti legati all’uso del suolo pubblico o altri canoni dovuti.

Il secondo finanziamento, che ammonta a 121 mila euro, riguarda l’abilitazione in piattaforma cloud di informazioni e servizi legati ad esempio all’anagrafe o ai servizi sociali. Grazie al cloud i cittadini potranno avere informazioni o richiedere servizi direttamente da casa. Questo progetto fa parte di un più ampio piano ministeriale che vuole racchiudere sotto un unico cloud alcuni servizi della pubblica amministrazione a livello nazionale.

Il terzo ed ultimo finanziamento, dal titolo “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” e che ammonta a 155 mila euro, è finalizzato alla creazione di un portale responsive che metterà in rete in forma digitale tutti i servizi dell’amministrazione comunale. “In continuità con quanto già avviato dalla precedente amministrazione - afferma il sindaco Daniele Tumminello - il Comune di Cefalù si conferma attento al recepimento dei fondi e consapevole di quanto la digitalizzazione sia importante per servizi sempre più affidabili e snelli per i cittadini che adesso potranno essere implementati”.