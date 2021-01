Diffida del Palermo a cronista del Giornale di Sicilia, intervento di Assostampa e Ussi Sicilia:

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Alla società “Palermo Football Club” non piace come il Giornale di Sicilia racconta le vicissitudini della squadra rosanero. Considera gli articoli del cronista Benedetto Giardina e la linea editoriale del quotidiano palermitano espressione “di una incessante e grave campagna giornalistica … avente l’evidente scopo di delegittimare e danneggiare la Palermo Football Club FC s.p.a., i suoi Amministratori, nonché il socio di maggioranza della società controllante Hera Hora”. Per bloccarla ha inviato una diffida riservandosi di chiedere e quantificare i danni. Singolare epilogo per una grande società che, sugli articoli di stampa citati nelle diffida, non ha chiesto, nel corso dei mesi, alcuna rettifica al Giornale di Sicilia". Lo scrivono in una nota Assostampa Sicilia, Assostampa Palermo e Ussi Sicilia.

"La diffida - si legge in una nota del sindacato unitario dei giornalisti - appare così mirata a imbavagliare una voce dissonante rispetto alla narrativa societaria. Non si vogliono correggere eventuali inesattezze, ma mettere in discussione il “diritto di cronaca” e il “diritto di critica”. Il Giornale di Sicilia ha tutti gli strumenti per difendere la sua linea editoriale e la sua storia. Il collega Benedetto Giardina, stimato professionista, avrà il sindacato dei giornalisti dalla sua parte, in tutte le sedi. Saremo al suo fianco con convinzione - sottolineano Assostampa Sicilia con la sezione di Palermo e con Ussi Sicilia - tanto più che svolge la sua professione come lavoratore autonomo, categoria sempre più esposta e non soltanto dal punto di vista economico. La Società accolga la libera stampa come uno stimolo a far di più sui campi di calcio. Sarebbe questa la migliore risposta alle vere o solo presunte campagne di delegittimazione", conclude il sindacato dei giornalisti.