La diffida ai genitori della bimba che piange di notte, le precisazioni dell'avvocato

In relazione all’articolo "La figlia piccola si sveglia di notte e piange, condominio diffida il padre e la madre" pubblicato lo scorso 20 luglio, l’avvocato Venera Gambino, per conto l’amministratore di condominio da lei assistito, tiene a sottolineare:

"L’amministratore di condominio non ha mai inteso dire, in modo diretto o indiretto, quanto riportato non avendo alcuna intenzione di offendere nessuno, men che meno un minore, avendo anch'essa dei figli. Invero intendeva esclusivamente manifestare l'auspicio perché venisse trovata al più presto una soluzione alla questione per il pacifico vivere quotidiano del condominio. Per tale ragione la signora ritiene dato certo che le sue parole siano finite in modo travisato sulle pagine di un quotidiano online".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A tal proposito la redazione di PalermoToday chiarisce che l’amministratore di condominio è stato contattato telefonicamente, per completezza d’informazione, con l’obiettivo di ottenere un altro punto di vista sulla vicenda. Il cronista, nel rispetto della deontologia professionale, si è qualificato quale giornalista con l’amministratore di condominio, specificando che le domande poste erano finalizzate alla stesura di un articolo di giornale, sottolineando altresì che le dichiarazioni fatte sono state riportate fedelmente.