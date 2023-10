Differenziata "porta a porta", aperto lo sportello in via Calcante: chi può ritirare i bidoni e chi deve attenderli a casa

E' aperto da oggi, in via Calcante 14, lo sportello, gestito dalla ditta Seden Srl per conto di Rap, dove è possibile ritirare i bidoni per la raccolta differenziata "porta a porta" che riguarderà i quartieri di Tommaso Natale, Sferracavallo, Partanna, Mondello, Arenella, Vergine Maria , Montepellegrino, Borgo Nuovo, San Giovanni Apostolo, Resuttana, San Lorenzo. Potranno ritirare i 4 mastelli da 30 litri esclusivamente i residenti in abitazione singola o bifamiliare. L'ufficio sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13. Per la consegna del kit è d’obbligo esibire il documento di riconoscimento.

In merito alla distribuzione a domicilio iniziata la scorsa settimana Rap informa che "la ditta Seden Srl sta intervenendo nelle vie ricadenti di Sferracavallo e Tommaso Natale per passare successivamente, presumibilmente la prossima settimana, a Partanna e Mondello per la consegna di kit domestici a mastelli (abitazione singola o bifamiliare), kit condominiali (da 3 a 8 famiglie) e kit per utenze non domestiche".

Agli utenti non trovati, durante le consegne, viene lasciato un volantino formato A5. Nel volantino stesso è prevista una sezione che l’utente può compilare con le proprie generalità (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e numero di telefono) per inviarla all’indirizzo e-mail KITpalermo@sedensrl.it; in alternativa può anche contattare la segreteria digitale al numero di telefono 378.3028102 per comunicare i dati.

La distribuzione nelle singole vie verrà sempre comunicata precedentemente con l'affissione di locandine formato A4 in prossimità dei civici delle abitazioni. I cittadini sapranno in anticipo quando la distribuzione sta per essere avviata nella propria zona.

Alle abitazioni singole o bifamiliari spettano i kit composti da 4 mastelli da 30 litri. Solo gli utenti appartenenti a questa categoria potranno ritirare il proprio kit anche al punto fisso di via Calcante, 14, senza attendere la consegna a domicilio. Alle palazzine o piccoli condomini da 3 ad 8 famiglie, spetterà un singolo kit per l'intero comprensorio composto da 4 contenitori carrellati da 120 litri. Ai condomini da 9 a 60 famiglie e oltre, spetterà un singolo kit composto in relazione alla grandezza del condominio stesso. Per questa tipologia di abitazioni, si invitano gli amministratori dei condomini siti nelle zone interessate dalla distribuzione, ad inoltrare i propri riferimenti ai contatti presenti nel volantino allegato così da poter organizzare la consegna dei kit quanto prima. Alle utenze commerciali i kit verranno distribuiti sempre porta a porta come quelle domestiche e verranno assegnati in funzione della tipologia dell'utenza stessa; per bar e altre attività ristorative (4 contenitori carrellati, due da 360 litri e due da 240 litri più un mastello da 30 lt), per gli altri esercizi (2 contenitori carrellati da 360 litri e un mastello da 30 litri).