Differenziata "porta a porta", primi bidoni a Sferracavallo: e Rap apre uno sportello per il ritiro

La raccolta differenziata "porta a porta" per altri 180 mila palermitani di diversi quartieri sparsi tra periferie e borgate marinare partirà il prossimo anno ma sono già state avviate le prime distribuzioni dei bidoni che serviranno a separare i rifiuti sia nelle case che nelle attività commerciali. In più da lunedì prossimo sarà aperto uno sportello della Rap in via Calcante 14, alla Marinella. Ad occuparsi di questa fase è la Seden srl, la ditta alla quale è stato affidato il servizio.

Qui chi non vive in un condominio potrà ritirare il proprio kit, composto da 4 mastelli da 30 litri, per dividere la spazzatura nella propria abitazione. L'ufficio di via Calcante sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13. Potranno prendere i bidoni i residenti nei quartieri dove è previsto l'avvio della raccolta "porta a porta". Per il ritiro è necessario presentarsi con documento di identità.

Mentre per chi abita in condomini da 9 a 60 famiglie ed oltre dovranno essere gli amministratori a contattare Rap per concordare la consegna dell'attrezzatura, dato che in questi casi si tratta di contenitori a due ruote, non facilmente trasportabili. E' dunque possibile inviare una mail a: commerciale@sedensrl.it o info@sedensrl.it oppure telefonare ai numeri 335.7808293 o 347.4499795.

La società partecipata del Comune, che si occupa di igiene ambientale, inoltre ricorda gli 8 quartieri coinvolti nella distribuzione dei kit secondo l'ordine di consegna: 1^ zona Tommaso Natale-Sferracavallo; 2^ zona Partanna-Mondello; 3^ zona Arenella-Vergine Maria; 4^ zona Montepellegrino; 5^ zona Borgo Nuovo; 6^ zona Cruillas-San Giovanni Apostolo (Cep); 7^ zona Resuttana-San Lorenzo; 8^ zona Pallavicino.