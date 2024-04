Dieta mediterranea, congresso internazionale a Ottawa: prof palermitana apre i lavori

La professoressa Antonella Amato, docente di Fisiologia del dipartimento di Scienze e Tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche (STeBiCeF) dell’Università degli Studi di Palermo, ha aperto negli scorsi giorni i lavori congressuali ad Ottawa (Canada) dell’evento “Food, nutrition and health” con un focus specifico sulla dieta mediterranea, organizzato nell’ambito dell'iniziativa Canada Nutrition Month dall’Ambasciata italiana in collaborazione con l’Università della città canadese.

L’iniziativa ha approfondito le relazioni tra nutrizione, salute e benessere, con un focus specifico sulla dieta mediterranea. All’incontro internazionale hanno partecipato studenti, professori e ricercatori, oltre a rappresentanti delle istituzioni canadesi del settore e membri del corpo diplomatico italiano in Canada.

“Gli interventi degli studiosi che hanno relazionato al ‘Food, nutrition and health’ sono stati incentrati sull'impatto positivo della dieta mediterranea sul benessere della popolazione - spiega Antonella Amato - anche in termini di prevenzione dell'invecchiamento e del declino cognitivo”. Amato ha aperto i lavori insieme alla dottoressa Stefania Maggi, direttrice della Ricerca al Cnr e Presidente della Fondazione “Dieta Mediterranea”.

All’evento ha partecipato lo chef di riferimento dell'ambasciata italiana ad Ottawa, Cristian Lepore, che ha tenuto uno showcooking, durante il quale ha spiegato come gli ingredienti alla base della dieta mediterranea possano essere combinati in vario modo per ottenere piatti più sani, pur mantenendo il gusto che li ha resi famosi in tutto il mondo. I lavori si sono conclusi con una esibizione di poster a carattere scientifico.