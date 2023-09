diamouncalcioallaviolenza: la Cisl sostiene l’iniziativa in favore della onlus Le Onde contro la violenza di genere

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lo sport come linguaggio universale per trasmettere valori fondamentali come il rispetto e la non violenza. E’ uno dei motivi per cui la Cisl Palermo Trapani parteciperà come sponsor, domenica prossima 24 settembre al torneo di calcio a 11, calcio a 5 e padel #diamouncalcioallaviolenza, che si terrà presso il padel Schillaci di via Engel a Palermo, e il cui ricavato sarà devoluto alla Onlus Le Onde. Nel torneo di calcio (nato da una idea di Sergio Fasullo, Giampiero Brillo, Totò Schillaci, Giuseppe Faraone e Miro Inzerillo), si sfideranno le squadre di attori e comici palermitani, giornalisti sportivi e i Medici Trinacria Palermo.

“Riteniamo che compito del sindacato sia anche quello di partecipare a iniziative che hanno un forte valore simbolico per trasmettere i propri ideali anche fuori dai luoghi di lavoro. Aderiamo all’iniziativa - spiega Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani - affinché attraverso un linguaggio vicino ai giovani come quello dello sport, si possa lanciare un forte messaggio: alla base di ogni rapporto deve stare il rispetto, che l’amore non usa violenza, e che ogni atteggiamento violento e prevaricatore è da condannare e denunciare. Bisogna sostenere i centri antiviolenza contro le donne, perché grazie all’esistenza di queste strutture, tante vittime riescono ad uscire dall’incubo. Noi ci siamo e faremo sempre la nostra parte”.