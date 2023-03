Diamante e palasport, l'assessore Figuccia: "Per riaprire entrambi gli impianti non passeranno più di 2 anni"

Due anni. Non di più. Tanto servirà secondo l'assessore Sabrina Figuccia per riaprire il Diamante e il Palazzetto dello Sport. L'esponente della Giunta Lagalla con delega agli impianti sportivi, assieme al senatore della Lega Nino Germanà, ha incontrato a Roma Vito Cozzoli, presidente e amministratore di Sport e Salute: la società del governo nazionale che si occupa di promozione sportiva.

Al termine dell'incontro Figuccia ha assicurato "tempi certi per i due impianti sportivi, a cominciare dal palasport di viale dell’Olimpo, chiuso da troppo tempo ma che si avvia decisamente verso la riapertura, così come il vicino campo da baseball".

"Lunedì prossimo - ha aggiunto l'assessore - sarà convocata la conferenza di servizi finalizzata a ottenere tutti i pareri tecnici per la realizzazione dell’opera. Immediatamente dopo, si farà la gara d’appalto per affidare i lavori, che dureranno non più di 18 mesi, perché per ogni giorno di ritardo ditta vincitrice dell’appalto dovrà pagare pesanti penali".

Per quanto riguarda il Diamante, è stata già affidata la progettazione dei lavori, che non potrà superare 170 giorni. "Pertanto - ha annunciato Figuccia - procederemo subito dopo all’indizione della gara per l’esecuzione, grazie ad uno stanziamento di 4,6 milioni di euro. Insomma, non più di 2 anni per riavere entrambi gli impianti funzionanti". .

Il Comune sta valutanbdo con Sport e Salute un’ipotesi di accordo "per la progettazione di nuovi impianti e la riqualificazione di quelli già esistenti" Il Comune infatti sconta la mancanza di esperti professionisti specializzati in questo settore. Motivo per cui, ha concluso Figuccia, "abbiamo chiesto di usufruire della struttura organizzativa della società statale".