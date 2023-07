Pazienti diabetici, al Policlinico cambia il percorso per essere più vicini ai malati

Nuova organizzazione per al Policlinico per i pazienti affetti da diabete mellito di tipo 1 (insulino-dipendente) e rari casi di pazienti con più patologie che li rendono fragili. Il percorso è già attivo da tempo, ma ora vengono recepite le più recenti linee guida sulle nuove tecnologie dettate dalle società diabetologiche nazionali e internazionali e viene ridisegnato l'iter dal Centro per la prescrizione, all'impianto e alla presa in carico dei diabetici in terapia con sensori di monitoraggio glicemico e microinfusori per la terapia insulinica, arricchendosi con un'azione congiunta tra Day hospital, ambulatorio e degenza ordinaria.

Come spiegano dalla struttura sanitaria "il paziente che, dopo una prima valutazione ambulatoriale, richiede l'impianto della tecnologia avanzata per la somministrazione della terapia insulinica, quando non sia indicato un ricovero di degenza ordinaria, accede ad un percorso di Day hospital che prevede almeno tre accessi". Carla Giordano, responsabile dell'Uoc di Endocrinologia e malattie metaboliche chiarisce che "Oltre agli esami di routine verrà valutata la presenza di eventuali complicanze e sarà somministrato un programma dietetico nutrizionale specifico (counting dei carboidrati). Alla fine del percorso, dopo un colloquio di valutazione delle esigenze del paziente con il team di cura, verrà proposto il modello di microinfusore più adatto alle esigenze del paziente o il monitoraggio glicemico".

In seguito all'autorizzazione dell'Asp e alla consegna del microinfusore prescelto, si procederà alla formazione sull'utilizzo del dispositivo: a cura dei tecnici della casa produttrice del microinfusore consegnato, il paziente sarà informato sulla gestione, lo scarico dei dati su supporto informatico e su come gestire eventuali emergenze che potrebbero verificarsi nel corso della terapia. Dopo i primi controlli, a una settimana dall'impianto e successivamente ad un mese, il paziente verrà affidato all'ambulatorio dedicato e successivamente sottoposto a controlli periodici ogni tre o sei mesi, a seconda delle esigenze.

Il team di cura è costituito, oltre che da Giordano, anche da Felicia Pantò, diabetologa responsabile di tutta la parte prescrittiva e amministrativa, e coordinatrice del centro, da Enrica Vigneri, dirigente medico esperto in monitoraggio glicemico e dedicata all'impianto e controllo dei sensori Fgm e Cgm, nonché dei microinfusori, da Valentina Guarnotta, ricercatrice universitaria, responsabile del Servizio Dh/Ds, esperta in impianto e monitoraggio di sensori e microinfusori, da Fabrizio Emanuele, dietista, in atto specializzando in Endocrinologia e malattie metaboliche, gestione del ricovero in Day hospital e supporto dietologico, Maria Pia Tripo, infermiere professionale con anni di esperienza nell’ambito dell'impianto di microinfusori, counting dei carboidrati e supporto ai pazienti. "La presenza del team - conclude Giordano - ha consentito in questi ultimi sei mesi un notevole incremento dell’attività e della potenzialità di impianto della struttura".

Il commissario del Policlinico, Maurizio Montalbano sottolinea: "L'impegno e la dedizione della professoressa Giordano e del suo team consentono ancora una volta di attivare processi innovativi per la presa in carico del paziente diabetico e di rendere sempre più sicuro il suo percorso di cura attraverso il costante monitoraggio".