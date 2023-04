Di Piazza e Listì Maman : "Lavorare per risolvere le cause profonde dell'immigrazione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Maurizio Di Piazza e Alì Listì Maman, responsabili in Sicilia dei Dipartimenti Maxi–Emergenze e Immigrazione della Democrazia Cristiana, auspicano un proficuo lavoro per il Commissario per l’Emergenza Migranti Valerio Valenti. “Tale attività di coordinamento strategico" sottolinea Di Piazza, “coinvolgerà inevitabilmente tutti i territori siciliani, che vanno tutelati e sostenuti con l’allocazione di opportune risorse umane, tecniche ed economiche, soprattutto ove il fenomeno migratorio coincida con il turismo, importante voce dell’economia isolana”. "I valori della Democrazia Cristiana sull'immigrazione - aggiunge Listì Maman - sono basati sui principi umanitari e sulla solidarietà verso le persone che fuggono da guerra, persecuzione e povertà, a cui va garantita un'accoglienza dignitosa e sicura; nel contempo però, è necessario lavorare per risolvere le cause profonde dell'immigrazione, come la mancanza di opportunità economiche e politiche, la violenza e l'instabilità nei paesi di origine”. “Al Prefetto Valerio Valenti - concludono nella nota Di Piazza e Listì Maman - la Democrazia Cristiana in Sicilia, augura buon lavoro ed offre tutta la propria collaborazione tecnico-politica, per individuare soluzioni sui temi di accoglienza e integrazione, in linea con i principi di solidarietà verso i migranti e di salvaguardia dell’economia isolana, con particolare attenzione al settore turistico”.