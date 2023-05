C'è la determina del sindaco: nasce la "via Biagio Conte"

Era stata annunciata nelle ore successive alla morte di Biagio Conte, sull'onda emotiva data dalla scomparsa del missionario laico, e ora è realtà: un tratto di via Tiro a Segno cambia denominazione e diventa "via Biagio Conte". La determina firmata dal sindaco, Roberto Lagalla, è di pochi giorni fa. Una decisione adottata dall'amministrazione comunale per "onorare e ricordare - si legge - l'emerita figura di Biagio Conte, fondatore della Missione Speranza e Carità", morto il 12 gennaio a causa di un tumore.

Il tratto di strada è quello compreso tra via Archirafi e corso dei Mille, sul quale si affaccia la Missione che ogni giorno fornisce aiuto ai poveri e ai senzatetto. L'iter per la nascita di via Biagio Conte è iniziato il 31 gennaio di quest'anno, con l'atto di indirizzo approvato dalla giunta Lagalla, al quale ha fatto seguito una mozione del Consiglio comunale. Il 20 marzo è arrivato il parere favorevole della commissione Toponomastica, poi ad aprile il via libera della Soprintendenza dei Beni culturali.

(Fonte: Dire)