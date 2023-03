Detenuto palermitano morto in carcere a Terni, interrogazione di Carolina Varchi: "Si faccia chiarezza"

Cosa è successo nel carcere di Terni il 28 gennaio scorso? Di certo c’è soltanto una cosa: il decesso di Fabio Gloria, detenuto palermitano trovato cadavere nella sua cella. I primi riscontri parlano di suicidio, ma i suoi familiari dubitano che le cose siano andate effettivamente così. Del caso si sta occupando la procura della Repubblica di Terni ma ora quei fatti sono finiti anche sul tavolo del ministro della giustizia, Carlo Nordio. A chiedere di fare chiarezza sull’episodio è il vicesindaco e deputata di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi, che il 15 marzo ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al guardasigilli.

“Sul corpo di Gloria – scrive Varchi nella sua interrogazione - è stata disposta l'autopsia per confermare o meno l’ipotesi del suicidio, versione alla quale i parenti non hanno mai creduto. Secondo le prime ricostruzioni, all'interno del carcere si era verificata una rissa fra un gruppo di detenuti campani e Gloria sarebbe intervenuto in difesa di uno di loro, ma solo il palermitano sarebbe finito in isolamento. Il pomeriggio in cui è stato trovato il corpo – ricostruisce ancora la parlamentare - gli era stato concesso di fare una videochiamata con i familiari che avevano notato gli evidenti segni delle ferite al volto riportate durante la colluttazione, ma Gloria sarebbe stato di umore tranquillo e nulla avrebbe lasciato presagire il terribile gesto. Nonostante l’intervento degli agenti che hanno tentato di rianimarlo, il detenuto siciliano ha perso la vita per le conseguenze dell’impiccagione nella sua cella”.

Alla luce dei fatti, Varchi chiede dunque “di quali informazioni disponga il ministro e, più in generale, se vi siano notizie di ulteriori suicidi nel carcere di Terni e di elevata conflittualità tra uno o più gruppi di detenuti”.

Fonte: TerniToday