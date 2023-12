Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Detenuto tenta la fuga dal Civico: bloccato dalla polizia penitenziaria. E' successo negli scorsi giorni. Protagonista della vicenda un detenuto di nazionalità tunisina in custodia cautelare nel carcere Ucciardone. L'uomo era stato trasportato all'ospedale Civico per cure urgenti dopo essersi procurato dei tagli al braccio.

Il detenuto è stato scortato dal personale di polizia penitenziaria che presta servizio presso il reparto della casa di Reclusione Ucciardone, con il supporto del personale del Nucleo Traduzioni di Palermo. Giunto al pronto soccorso, ha rifiutato le cure mediche del personale sanitario in servizio e successivamente ha tentato l'evasione.

Grazie alla prontezza e alla professionalità della scorta di polizia penitenziaria, il detenuto è stato subito bloccato e riportato in carcere. La vicenda è stata denunciata. Il segretario regionale del sindacato di categoria Sinappe, Rosario Chiarello, si complimenta con tutta la scorta che ha saputo agire con determinazione e professionalità: "In merito alla vicenda successa, non si può non tenere conto della lodevole professionalità della scorta, il riconoscimento dell'Amministrazione verso il personale presente intervenuto sull'evento critico, penso sia auspicabile e sicuramente cosa gradita. Grazie alla loro prontezza, l'evasione, probabilmente anche preventivata dal detenuto, è svanita sul nascere".