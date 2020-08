Carcere Pagliarelli, detenuto arrivato da pochi giorni trovato impiccato in cella

Un altro suicidio in carcere. Un detenuto di 45 anni ieri si è tolto la vita impiccandosi all’interno della sua cella al Pagliarelli, l’istituto penitenziario di piazza Cerulli in cui era entrato da pochi giorni. A nulla è servito l’intervento dei medici e del personale del 118 che hanno tentato una serie di manovre per rianimarlo.

Ad accorgersi della tragedia che si stava consumando sarebbero stati altri detenuti lavoranti che hanno lanciato l’allarme. Secondo una prima ricostruzione il 45enne, originario della Provincia e coinvolto in una vicenda di maltrattamenti, avrebbe approfittato di un momento in cui si trovava da solo. Il suo compagno di cella infatti si trovava fuori per l'ora d’aria.

Appena una settimana fa un altro detenuto del Pagliarelli, dentro per stalking e maltrattamenti, si era suicidato. L'uomo già in passato aveva avuto problemi con la giustizia e per questo era finito precedentemente in carcere. Tornando a casa con la moglie e i figli sarebbero iniziati i problemi. Una storia di violenza domestica, con liti frequenti e minacce.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sull'episodio sono intervenuti l'avvocato Fabio Bognanni, responsabile regionale dell’Osservatorio carcere dell’Unione camere penali italiane nonché vicepresidente della Camera penale di Palermo e il collega del direttivo nonché componente dell’Osservatorio diritti umani, Giorgio Bisagna: "Questo ulteriore caso, avvenuto a pochi giorni dall'ultimo, preoccupa moltissimo perché denuncia evidenti carenze di sorveglianza e di efficienza nella catena di sorveglianza e custodia del Pagliarelli. Nel 2020 sono stati già registrati 36 suicidi fra tutte le carceri italiane".