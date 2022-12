Torna dal permesso premio con 88 dosi di "fumo" da spacciare ai detenuti di Pagliarelli: condannato

Approfittò di un permesso premio per portare all'interno del carcere Pagliarelli, dove era detenuto, 88 dosi di hashish da spacciare ai compagni di cella. Melchiorre Gennaro, 29 anni, adesso è stato condannato a un anno 4 mesi e 20 giorni di reclusione, al pagamento di una multa di 2 mila euro, oltre al versamento di altri 3 mila euro alla Cassa delle ammende: la quarta sezione della Cassazione, presieduta da Andrea Montagni, ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato e così è diventata definitiva la sentenza emessa a suo carico dalla Corte d'Appello a dicembre del 2020.

A Gennaro, una volta tornato nell'istituto penitenziario, erano stati trovati 13 grammi e mezzo di "fumo", equivalenti a 88 dosi. Droga che per la Procura aveva acquistato durante il permesso e portato in carcere con l'unico obiettivo di spacciarla. L'imputato ha sempre respinto quest'accusa, sostenendo di essere un consumatore di hashish e di aver portato le dosi al Pagliarelli per uso personale. Attraverso il suo avvocato ha anche argomentato che nella sua cella non era stato ritrovato materiale per il confezionamento e che il fatto che i suoi compagni di cella fossero risultati positivi ai cannabinoidi non dimostrava che avessero acquistato l'hashish da lui.

Una versione dei fatti che non ha mai convinto i giudici, né il gup che aveva processato l'imputato con l'abbreviato, né la Corte d'Appello, che aveva sensibilmente ridotto la pena, e adesso neppure la Cassazione. La Suprema Corte, nella sentenza, mette in evidenza che la quantità di hashish sequestrata al detenuto "è superiore a quella prevista per l'uso personale", ma anche che Gennaro avrebbe potuto approfittare delle sue uscite dal carcere per fumare, senza correre il rischio di farsi beccare. Da qui la condanna.