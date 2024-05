Detenuto di 25 anni originario di Palermo si suicida in carcere a Parma

Un giovane di 25 anni, originario di Palermo, si è suicidato ieri sera nel carcere di via Burla a Parma. Il detenuto si è tolto la vita, impiccandosi mentre si trovava nel padiglione di media sicurezza. Ne dà notizia il garante regionale dei detenuti dell'Emilia-Romagna Roberto Cavalieri.

Alcuni giorni fa l'uomo si sarebbe reso responsabile di un'aggressione a un agente della polizia penitenziaria e, per questo, sarebbe stato collocato in una sezione per detenuti con problematiche di sicurezza. Quello di ieri è il secondo suicidio di detenuti nella regione entrambi verificatisi a Parma ed il quarto nell’arco dei 12 mesi nell’Emilia Romagna. Il drammatico evento si aggiunge alla lunga lista dei suicidi in carcere che sono così arrivati ad essere 34 dall'inizio dell'anno in Italia.

Fonte: ParmaToday