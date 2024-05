Barcellona Pozzo di Gotto, detenuto palermitano fugge dal carcere ma viene catturato dopo due ore

E' durata due ore la fuga dal carcere di Barcellona Pozzo di Gotto di due detenuti. Uno è stato riacciuffato quasi subito, l'altro, un palermitano di 25 anni, arrestato poco dopo. I due sono riusciti ad allontanarsi fuggendo dal cortile in cui in genere passeggiano i detenuti. Ad assicurarli di nuovo alla giustizia la polizia penitenziaria con il supporto dei carabinieri.

Un caso che riaccende le polemiche sulle condizioni delle strutture penitenziarie in Italia e a Barcellona Pozzo di Gotto più volte finito nell'occhio del ciclone per tentativi di fuga, di suicidi, detenuti che protestano quando non aggrediscono direttamente gli agenti di polizia penitenziaria. "Bisogna avere il coraggio di chiudere strutture come quella di Barcellona", è la posizione di Francesco Davide Scaduto, segretario nazionale Confipe che ha voluto ringraziare i colleghi per l'impegno che quotidianamente sono costretti a portare avanti fra mille difficoltà. Attualmente gli agenti di polizia penitenziaria sono in stato di agitazione.

Vibrante la protesta anche del Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe. “Bravissimi i colleghi di Barcellona che, in due momenti diversi, hanno bloccato i due detenuti - racconta Donato Capece, segretario generale ​ - ma la grave vicenda porta alla luce le priorità della sicurezza (spesso trascurate) con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della polizia penitenziaria. Questa evasione lampo è la conseguenza dello smantellamento, negli anni, delle politiche di sicurezza dei penitenziari".

Fonte: MessinaToday