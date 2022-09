Detenuto palermitano rompe naso e costole a tre agenti in carcere a Viterbo

Un'aggressione si è verificata questa mattina nel carcere di Mammagialla di Viterbo. Un detenuto di alta sicurezza, palermitano di 24 anni, ha dato in escandescenza per poi scagliarsi contro la polizia penitenziaria intervenuta per placarlo. Il bilancio è di tre agenti feriti, finiti in ospedale con varie fratture e contusioni.

L'episodio è avvenuto intorno alle 11 nella casa circondariale laziale. Cosa abbia provocato la reazione del detenuto è ancora da chiarire. Fatto sta che l'uomo ha colpito con calci e pugni gli agenti della penitenziaria che sono stati trasportati al pronto soccorso di Belcolle con fratture alle costole, setto nasale rotto e denti spezzati. Sono ancora sotto osservazione, mentre i sanitari proseguono gli approfondimenti e accertamenti medici del caso. Anche il detenuto è finito in ospedale.

Fonte: ViterboToday