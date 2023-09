Violenza al carcere Malaspina, detenuto colpisce un agente e tenta di rubargli le chiavi

Avrebbe provato a sfilargli le chiavi dal cinturone e poi l'avrebbe aggredito, facendolo cadere e procurandogli un trauma a una costola. Un altro episodio di violenza si è verificato ieri pomeriggio all'interno dell'istituto minorile Malaspina di via Cilea. A scagliarsi contro un agente, poi portato in ospedale e dimesso con una prognosi di 30 giorni, sarebbe stato un diciottenne egiziano. "Oltre al fatto già di per sé molto grave - spiega Dario Quattrocchi, segretario nazionale del sindacato Osapp - sembrerebbe che la direzione non abbia adottato alcun provvedimento, mantenendo il detenuto dove si trovava e consentendogli di godere dell'ora d'aria nonostante l'aggressione".

Secondo una prima ricostruzione il giovane detenuto avrebbe inventato una scusa chiedendo poi all'agente di uscire dalla sua stanza. Subito dopo il diciottenne avrebbe allungato le mani cercando di rubare le chiavi, ma grazie all'intervento di altri agenti di polizia penitenziaria il diciottenne non è riuscito nel suo intento. Nella colluttazione l'agente che gli aveva aperto la porta sarebbe caduto sbattendo con violenza, rendendo necessario un ricovero al pronto soccorso. "Normalmente - aggiunge Quattrocchi - l'aggressore va messo in isolamento, deve essere escluso da determinate attività e i suoi movimenti vanno limitati. Nei casi più gravi si dispone il trasferimento".

Quello di ieri è solo l'ultimo di un lungo elenco di episodi denunciati dagli agenti di polizia penitenziaria e dai sindacati di categoria. "L'ennesimo caso di aggressione nei confronti di un poliziotto penitenziario - conclude il sindacalista - testimonia come ormai siamo diventati carne da macello e si inserisce nel presunto fallimento delle altre figure presenti come i funzionari giuridico-pedagogici che dovrebbero, a nostro avviso, essere più presenti nelle sezioni con i detenuti e meno negli uffici. E' impensabile che con circa 20 detenuti minori ristretti non vi sia un costante monitoraggio da parte loro. In relazione all'aggressione di ieri l'Osapp si costituirà parte civile. Come volevasi dimostrare la fiction "Mare fuori' è solo utopia".

La direttrice dell'istituto penitenziario minorile, Clara Pangaro, contattata telefonicamente dalla redazione di PalermoToday, ha preferito non fare alcuna precisazione sulla ricostruzione dei fatti e non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione sui provvedimenti adottati dopo l'episodio.