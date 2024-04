"Detenuti minorenni pestati nel carcere Beccaria di Milano": tra gli arrestati pure due agenti palermitani

Ci sono anche due palermitani tra i tredici arrestati per i presunti pestaggi e violenze ai danni dei giovani detenuti del carcere minorile Cesare Beccaria di Milan. Si tratta di Giuliano Becchina, 53 anni, e di Giovanni Blandino, di 36, agenti penitenziari che avrebbero picchiato brutalmente due reclusi, tra cui un minorenne, in occasione di due episodi abbastanza recenti. L'indagine, che descrive uno scenario da "macelleria messicana", è partita a febbraio dell'anno scorso dopo una segnalazione del Garante dei diritti dei detenuti di Milano. Fondamentale per ricostruire i fatti sono stati sia il racconto di una psicologa che lavora al Beccaria che le riprese delle telecamere piazzate all'interno del penitenziario, oltre alle denunce delle stesse vittime. Per la Procura, gli indagati avrebbero con regolarità insultato, picchiato, maltrattato e umiliato i detenuti, arrivando a colpirli anche con delle cinghie o a spruzzargli negli occhi dello spray al peperoncino, ma pure a lasciarli a terra inermi, senza vestiti, per ore.

Per gli inquirenti i due palermitani avrebbero preso parte, assieme ad altri indagati, a due pestaggi. Il primo sarebbe avvenuto l'8 marzo scorso, quando avrebbero aggredito un detenuto minorenne dopo che questi si era provocato dei tagli alle braccia e perdeva sangue. Anziché assisterlo, Becchina e Blandino lo avrebbero portato fuori dalla sua cella e trascinato per le scale, per poi spingerlo contro un muro e picchiarlo ripetutamente alla testa e al torace, fino a farlo cadere. Quando il ragazzo sarebbe stato steso, inerme, sul pavimento, gli indagati avrebbero continuato a prenderlo a calci.

Il solo Blandino, sempre assieme ad altri colleghi indagati, avrebbe preso parte anche a un altro episodio di violenza, avvenuto il 19 marzo scorso. Nel mirino sarebbe finito un detenuto che ne aveva appena aggredito un altro. La vittima sarebbe stata prelevata e picchiata anche dall'agente palermitano, che lo avrebbe afferrato e sbattuto contro un cancello, per poi prenderlo a schiaffi e pugni al volto e al busto. Successivamente il ragazzo sarebbe stato spinto a terra e preso a calci. Blandino avrebbe infierito ulteriormente, sferrandogli un colpo al volto e poi uno schiaffo in faccia.

Il detenuto sarebbe stato poi preso sottobraccio e trasportato nell'ufficio del capoposto, dove sarebbe stato sistemato su un divano. Gli agenti a quel punto avrebbero ripreso a dargli schiaffi e pugni, fino a fargli uscire sangue dalla bocca. Il pestaggio, come ricostruiscono gli investigatori, si sarebbe fermato solo per l'intervento di altri due colleghi che avrebbero sentito le urla della vittima. Infine, in relazione a questo episodio, il palermitano è accusato anche di aver falsificato la relazione di servizio.