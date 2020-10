Fondo Verde, parte la progettazione per la riconversione del depuratore

Cominciano a Palermo le attività di indagine e progettazione su Fondo Verde, per convertire l’impianto di depurazione di Partanna Mondello in stazione di rilancio dei reflui verso il depuratore di Acqua dei Corsari in corso di potenziamento. L’opera del costo di circa 10 milioni di euro, in capo al commissario straordinario unico Maurizio Giugni, è una delle tredici previste a Palermo per superare la procedura d’infrazione sfociata in sentenza di condanna nei confronti dell’Italia (C-565/10) per il mancato trattamento delle acque reflue urbane.

La consegna da parte del responsabile del procedimento Francesco Morga (Sogesid) al raggruppamento d’imprese risultato vincitore (mandataria la Prog.In. srl, mandanti lo studio Majone ingegneri associati e la Orion Progetti srls, per un importo di circa 463 mila euro) è avvenuta in giornata alla presenza del sindaco Leoluca Orlando e del subcommissario alla Depurazione Riccardo Costanza.

Le indagini prevedono rilievi topografici, rilevazioni geognostiche e geotecniche, analisi sulla consistenza della rete fognaria, sui manufatti esistenti, sui sottoservizi e interferenze, sulle terre e rocce da scavo e sull’eventuale presenza di ordigni bellici. Obiettivo delle attività è la redazione di un “masterplan”, documento di indirizzo strategico a cura del raggruppamento d’imprese affidatario, che rappresenterà la base per la redazione del progetto di fattibilità tecnica - economica dell’intervento di Fondo Verde: nella conferenza dei servizi istruttoria saranno raccolti i pareri e le prescrizioni degli enti locali e successivamente si procederà alla redazione del progetto esecutivo, da portare in Conferenza dei servizi decisoria per la sua approvazione definitiva.

“Di fronte a un intervento così importante e delicato per il bacino Nord di Palermo - spiega il commissario Maurizio Giugni - è di significativa importanza il confronto con le amministrazioni coinvolte. L’obiettivo comune è creare un sistema strutturalmente efficiente, che non solo risolva il problema dell’infrazione europea e dunque di una corretta depurazione delle acque reflue, ma contribuisca anche a mitigare i pericoli per le persone e l’ambiente”.

“Dopo ritardi e lungaggini di anni, che hanno rallentato un indispensabile lavoro per la salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente – afferma il sindaco Leoluca Orlando - la significativa collaborazione fra Amministrazione comunale di Palermo e Ufficio del Commissario fa compiere un grande passo avanti al progetto complessivo per la depurazione delle acque in città. Un progetto ancora più importante perché rivolto anche alla protezione del territorio dal rischio idraulico”.” L’Anci Sicilia e il Commissario straordinario – ricorda Orlando - hanno siglato nelle scorse settimane un protocollo di intesa che conferma in tutta la Sicilia la necessaria collaborazione istituzionale richiesta e convintamente accolta dai comuni siciliani”.