Denunciato per essersi masturbato in strada davanti a una signora. E' successo due sere fa a Capaci, in piazza XXIII Maggio, dove i carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione di una donna che, sconvolta per la scena, ha chiamato il 112 segnalando che un ragazzo, a breve distanza da lei, avrebbe messo la mano nei pantaloni per poi toccarsi. In poco tempo è intervenuta una pattuglia dell'Arma che ha rintracciato il giovane, un ventenne di Isola delle Femnine, sinora incensurato ma adesso indagato per due episodi di atti osceni in luogo pubblico.

Nelle ultime settimane i carabinieri avevano ricevuto qualche segnalazione che però non aveva portato all'identificazione del responsabile. A lanciare l'allarme dopo l'ultimo episodio era stata un'altra donna che, con ogni probabilità, si era trovata di fronte allo stesso giovane. "Era mezzogiorno - scrive la donna sui social - e stavo rientrando a casa. A un certo punto si è fermato un ragazzo con la macchina, 25 anni circa, che mi ha chiesto dove si trovasse il benzinaio più vicino. Mentre gli spiegavo il percorso ho notato con la coda dell'occhio che il tizio, molto spudoratamente, si stava masturbando".

Di fronte alle urla della donna, il giovane avrebbe ingranato la marcia per scappare e fare perdere le proprie tracce. Lei, ancora sotto choc, non sarebbe riuscita a distinguere il modello della macchina né ad annotare la targa: "Purtroppo - aggiunge - non ho avuto questa prontezza e lucidità. Credo di ricordare bene la sua faccia ma soprattutto penso che una cosa del genere poteva accadare a mia figlia o a qualsiasi altra ragazza. O magari è già successo!", aveva concluso nel post pubblicato su Facebook per mettere in allerta le altre abitanti di Capaci.