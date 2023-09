Provano a rubare un camion parcheggiato a Sciacca, denunciati tre palermitani

Provano a rubare un camion, un Fiat Iveco posteggiato in via Delle Conifere a Sciacca, ma vengono beccati. Non è chiaro, o almeno non è stato reso noto, per quale motivo i tre non siano riusciti a portar via il mezzo. Di certo però i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Sciacca sono intervenuti con alcune pattuglie riuscendo a intercettarli e denunciarli in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sciacca.

A finire nei guai, con l'accusa di tentato furto, sono stati un venticinquenne di Belmonte Mezzagno, un trentaquattrenne residente ad Arezzo ma domiciliato a Palermo, e un quarantatreenne che vive ne capoluogo siciliano. I tre, tutti disoccupati, sono stati bloccati nelle vicinanze dell'autocarro che, secondo l'accusa, avevano cercato di rubare. Il proprietario del mezzo è stato informato dell'episodio ed è stato chiamato per constatare eventuali danni del mezzo. (Fonte: AgrigentoNotizie.it)