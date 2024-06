Sorpresa contromano, viene rimproverata dalla consigliera Argiroffi e si vendica sulla sua auto: denunciata

Individuata la donna che si sarebbe vendicata sull'auto di Giulia Argiroffi, "colpevole" di averla rimproverata per aver imboccato contromano una stradina del centro storico. La polizia ha denunciato l'automobilista che circa un mese fa avrebbe spaccato con una pietra il lunotto posteriore della Kia Picanto della consigliera comunale e tagliato i copertoni del mezzo parcheggiato in via Padre Calogero Guzzetta. E' accusata di minacce e danneggiamento.

L'attività investigativa era stata avviata dal personale della Digos dopo la denuncia presentata da Argiroffi che, dopo l'ennesimo episodio, aveva pubblicato un video raccontando della discussione appena avuta con una residente che, forse per evitare di fare il giro o di passare sotto le telecamere della Ztl, stava percorrendo la strada nella direzione opposta a quella consentita.

"Non è la prima volta. Questa stessa donna - aveva detto la consigliera del gruppo Oso - l'avevo incrociata due settimane fa. Ci eravamo trovate sempre nella stessa strada a senso unico, come spesso accade anche con altri residenti, e anche in quell'occasione aveva fatto storie. Ecco perché sicuramente ha avuto quella reazione. Sosteneva che stesse andando dal medico e che dunque fosse autorizzata a percorrere la strada nel senso sbagliato".

Dopo l'alterco Argiroffi si era allontanata prima di tornare verso l'auto e scoprire che qualcuno gliel'aveva distrutta. Grazie alle telecamere i poliziotti della Digos sono riusciti a identificare la donna e ricostruire l'accaduto: "Le minacce rivolte neanche tanto velatamente alla vettura della vittima - spiegano dalla questura - si sarebbero concretizzate, a breve distanza di tempo nel danneggiamento del lunotto posteriore della vettura".