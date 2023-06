Il party in crociera si trasforma in un incubo, minorenne spagnola denuncia slovacco: "Mi ha toccato il seno"

"Eravamo sulla nave diretta a Palermo, nel mezzo di una festa, e mi ha toccato il seno”. Un ragazzo slovacco di 24 anni è stato denunciato per violenza sessuale dopo il racconto di una turista spagnola minorenne che si trovava sulla Costa Smeralda che stava navigando verso il porto del capoluogo siciliano. A indagare sull’episodio avvenuto pochi giorni fa gli agenti di polizia di frontiera marittima che, in accordo con la Procura, ha sentito la giovane una volta arrivata nell'Isola.

Secondo una prima ricostruzione entrambi i viaggiatori stavano partecipando a un party organizzato dalla compagnia marittima per intrattenere i passeggeri durante la traversata verso la Sicilia. I due non si conoscevano ma per circa un’ora avrebbero condiviso quello spazio insieme ad altri. Alcuni ballavano a ritmo di musica mentre altri sorseggiavano un cocktail. Tra questi c’era il giovane slovacco che, nonostante la sue resistenze, avrebbe tentato un approccio con la ragazza spagnola.

Dopo uno scambio di battute il 24enne, che secondo qualcuno aveva alzato un po’ il gomito, avrebbe allungato le mani palpeggiando il seno della ragazza. Il primo a intervenire in difesa della spagnola è stato un amico che ha allertato anche il personale della sicurezza di bordo. Lo slovacco è stato quindi allontanato e tenuto sott’occhio sino allo sbarco mentre la giovane, arrivata a destinazione, è stata ascoltata dalla polizia con l’assistenza di uno psicologo e di un avvocato messo a disposizione da un centro antiviolenza.

Una volta giunti al porto sono stati avviati gli accertamenti per chiarire i contorni della vicenda. Entrambi i viaggiatori sono stati affidati alla sicurezza del personale e sono ripartiti nel pomeriggio a bordo della stessa nave da crociera.