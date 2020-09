Paga la spesa con la carta di una cliente smemorata, poi fa shopping al Conca d'Oro: denunciata

Quando ha visto la carta di credito della cliente che si trovava prima di lei in fila al supermercato ancora inserita nel Pos, non ci ha pensato due volte e l’ha utilizzata per pagare la spesa. La polizia ha denunciato per i reati di furto aggravato e utilizzo indebito della carta di credito una donna di 38 anni.

Le indagini degli agenti del commissariato Mondello sono state avviate dopo la denuncia presentata da un’anziana che non trovava più la sua carta. L’analisi dei video ripresi da alcuni circuiti di videosorveglianza è servita per scoprire chi l’avesse presa e utilizzata.

“Le inequivocabili immagini - spiegano dalla Questura - hanno dato conto della condotta delittuosa della donna. La 38enne ha scorto infatti che chi la precedeva aveva dimenticato la carta di credito all’interno del dispositivo di pagamento e se n’è appropriata, simulando di esserne la proprietaria”.

Assumendosi il rischio di essere scoperta, la 38enne avrebbe effettuato il pagamento della spesa appena fatta mentre la vittima si allontanava dal supermercato con le buste della spesa. Solo successivamente l’anziana si è resa conto del fatto che la carta non si trovava al suo posto, nel portafogli.

A poche ore dalla denuncia gli agenti sono riusciti a risalire all’identità della 38enne che nel frattempo aveva avuto il tempo di usare la carta di credito, sempre in modalità contactless, facendo acquisti un negozio all’interno del centro commerciale Conca d’Oro. Tutti gli articoli acquistati sono stati sequestrati.

