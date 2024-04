Malaspina, prova a entrare nel carcere minorile con un coltello: denunciato

Stava per entrare al Malaspina con un coltello a serramanico nel borsello. I carabinieri hanno denunciato un trapanese di 85 anni che due giorni fa è stato bloccato all’ingresso dalle guardie giurate durante un normale controllo sugli accessi. L’arma, con una lama lunga 7 centimetri, è stata sequestrata e affidata ai militari.

Erano da poco trascorse le 9 quando l’anziano si è presentato alla porta dell’istituto minorile. Come di consueto l’uomo è stato invitato a spogliarsi e a depositare tutti gli oggetti metallici che aveva addosso. A quel punto avrebbe poggiato sul nastro che passa ai raggi X il suo borsello all'interno del quale le guardie giurate della Mondialpol security hanno trovato il coltello.

L’85enne, una volta identificato, ha riferito di aver accompagnato il nipote, convocato per un’udienza, ma non è riuscito a fornire alcuna spiegazione sul perché avesse portato con sé l’arma. A quel punto il trapanese è stato accompagnato negli uffici dei carabinieri che hanno proceduto con la denuncia.

Pochi giorni fa un settantenne palermitano è stato indagato per porto abusivo di armi per aver cercato di entrare nel carcere minorile con un coltello a scatto, lungo complessivamente 15 centimetri, a forma di accendino e difficile da individuare. Anche lui, che era lì perché doveva essere sentito in tribunale, non ha saputo fornire alcuna spiegazione.

Rinvenimenti del genere avvengono praticamente all'ordine del giorno. Di recente le guardie giurate della Mondialpol security in servizio al Malaspina hanno sequestrato un'arma a un 64enne che si trovava lì per essere sentito da un magistrato. Si trattava di un particolare coltello a "card", con lama pieghevole, che l'uomo nascondeva nel portafogli tra altre carte di credito. Anche per lui è scattata la denuncia.