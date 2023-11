Steward picchiato allo stadio, agente immobiliare di 23 anni incastrato dalle telecamere e denunciato

Identificato il giovane che avrebbe picchiato uno dei coordinatori degli steward prima del match Palermo-Brescia di pochi giorni fa. La polizia ha denunciato un ragazzo di 23 anni, accusato di aver dato un pugno all'addetto alla sicurezza. L'aggressione sarebbe legata a un fatto avvenuto pochi minuti prima davanti ai tornelli della curva nord, quando un gruppetto di tifosi, tutti senza biglietto, avrebbe preteso di entrare.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori alcuni giovani si sarebbero presentati davanti ai cancelli degli ingressi numerati 16, 17 e 18 chiedendo di entrare pur essendo sprovvisti dei tagliandi. "Se non avete biglietto mi dispiace ma potete andare via", gli avrebbe risposto l'addetto. Al suo rifiuto quel gruppo di ragazzi avrebbe reagito insultandolo ma, soprattutto, chiedendo a qualcuno dei loro amici che si trovava già dentro di "vendicarli".

E così poco dopo dall'interno sono arrivate due persone e una di loro, a tradimento, gli avrebbe mollato un pugno colpendolo tra il collo e l'orecchio sinistro e provocandogli una ferita lacero-contusa medicata dai sanitari della Croce rossa. A quel punto il giovane si è girato, si è coperto il volto con il cappuccio della sua giacca a vento ed è scappato cercando di fare perdere le proprie tracce. Gli investigatori della Digos però, tra i video acquisiti e le testimonianze, sono riusciti a risalire a lui.

Il giovane agente immobiliare è stato dunque identificato e indagato in stato di libertà per i reati di lesioni personali, violenza e minaccia nei confronti degli addetti che si occupano di controllare la struttura. Alla luce di quanto emerso e dopo il deferimento, la questura valuterà se ci siano i presupposti per applicare all’indagato il Daspo, il provvedimento che gli impedirebbe per un periodo definito di accedere a qualsiasi manifestazione sportiva.