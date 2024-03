Fuochi d'artificio abusivi, intercettati due pacchi spediti da Napoli: denunciato un 38enne

Intercettati due pacchi contenenti complessivamente oltre mezza tonnellata di giochi d'artificio. La guardia di finanza ha identificato e denunciato un uomo di 38 anni, residente nella zona della Zisa e destinatario delle spedizioni, partite da Napoli, di circa 14 mila fuochi artificiali. Tutta la merce è stata sequestrata e sono in corso ulteriori indagini per risalire al mittente.

I militari del 2° Nucleo operativo metropolitano già da tempo stavano seguendo alcune consegne provenienti dal capoluogo campano "per la genericità dei dati riportati sulle bolle di accompagnamento" che "lasciavano ipotizzare la presenza di materiale illecito all’interno dei relativi colli", spiegano dal Comando provinciale attraverso una nota.

Una volta arrivati a Palermo i pacchi sono stati ispezionati dalle fiamme gialle che hanno trovato 140 batterie da 100 lanci ciascuno, per un totale di circa 560 chili di materiale esplodente. Alla luce di quanto emerso l'indagato, ufficialmente disoccupato, è stato denunciato per detenzione di armi, munizioni ed esplosivi e per aver attentato alla sicurezza dei trasporti.

"Il contrasto al commercio illecito di materiale esplodente - si legge ancora nella nota diffusa dal Comando - rientra tra le azioni promosse dalla Guardia di Finanza per impedire alla criminalità, soprattutto in alcuni territori, di gestire la vendita di prodotti pirotecnici estremamente pericolosi se acquistati fuori dai canali ufficiali".

A dicembre scorso la polizia ha trovato, sempre alla Zisa, due container pieni di fuochi d’artificio con una massa attiva di circa 14.000 mila chili. Gli investigatori sono risaliti all’identità di un uomo di 61 anni, M. B., che è stato arrestato anche per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella sua macchina infatti sono stati sequestrati oltre un chilo di hashish suddiviso in panetti e 33,5 grammi di cocaina.