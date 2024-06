Travolge netturbino e scappa, denunciato 61enne: "Ha simulato il furto dell'auto per depistare le indagini"

Sarebbe stato lui a investire il netturbino in via Villagrazia e, nel tentativo di depistare gli investigatori, avrebbe abbandonato l'auto in una stradina nella zona di via Oreto prima di andare in caserma dai carabinieri per inscenarne il furto. La polizia municipale ha denunciato l’uomo di 61 anni che ieri mattina avrebbe travolto il lavoratore che, a causa dell’impatto, ha perso un piede. Trasportato d’urgenza al Civico, il ferito è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’amputazione parziale della gamba destra. Il "pirata" dovrà rispondere di lesioni, omissione di soccorso e simulazione di reato.

La dinamica dell'incidente e le ore successive sono state al centro delle indagini degli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale intervenuti ieri in via Villagrazia intorno alle 8. Il netturbino, dipendente di una società privata incaricata dalla Rap per la raccolta differenziata, stava scendendo dall’autocompattatore quando è stato colpito con violenza da una Opel Corsa che lo ha schiacciato contro il mezzo pesante. L'automobilista, invece di fermarsi per sincerarsi delle condizioni dell'uomo, ha premuto con il piede sull'acceleratore per allontanarsi e fare perdere le proprie tracce.

Dopo l'episodio il netturbino è stato soccorso e portato al Civico in gravi condizioni, mentre gli investigatori della polizia municipale hanno avviato gli accertamenti per individuare, anche sulla scorta dei dettagli forniti dai testimoni, l’automobilista scappato al volante dell'Opel Corsa. Gli agenti avevano richiesto l’acquisizione delle immagini di numerose telecamere installate nella zona che avrebbero ripreso l’uomo in fuga che, nel frattempo, si era diretto nella stazione dei carabinieri Palermo Oreto per sporgere denuncia: "Mi hanno rubato la macchina".

I vigili urbani erano quasi sulle tracce del responsabile quando è arrivata una telefonata al Comando di via Ugo La Malfa. Il 61enne, forse sentendosi alle strette, avrebbe ammesso il proprio coinvolgimento nell’incidente avvenuto in via Villagrazia e indicato il punto in cui aveva abbandonato l’Opel Corsa. Prima di essere scortato negli uffici della polizia municipale, l’uomo ha chiesto di essere accompagnato in ospedale ma, dopo alcune ore e diversi esami che non avrebbero evidenziato nulla di anomalo, il pirata della strada è stato dimesso.

Il mezzo è stato sequestrato per accertamenti dagli agenti dell’infortunistica e portato in un deposito giudiziario. Da una prima analisi sono emersi danni che sarebbero compatibili con la dinamica sin qui ipotizzata dalla polizia municipale che ha trasmesso tutti gli atti in Procura.

Sul fronte del netturbino ferito non sono arrivate buone notizie dall’ospedale. L’uomo, portato prima al pronto soccorso del Civico, è stato portato in sala operatoria dove i chirurghi, alla luce delle lesioni riscontrate, sono stati costretti ad amputare la gamba destra all’altezza del femore distale. A destare preoccupazione anche il trauma cranico riportato nella caduta che ha reso necessario indurre il coma farmacologico prima del ricovero nel reparto di prima Rianimazione dello stesso nosocomio.