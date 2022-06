L’erba di Partinico, sequestrate oltre mille piante di marijuana: denunciato un uomo

Complessivamente c’erano 1.390 piante e 320 germorgli, il tutto nascosto tra vari filari di frutta e ortaggi. I carabinieri della compagnia di Partinico hanno denunciato un uomo 56 anni che dovrà rispondere dei reati di coltivazione di sostanze stupefacenti e furto aggravato. Per far crescere la piantagione erano stati realizzati due allacci abusivi: uno elettrico, tramite un cavo diretto alla rete pubblica, e uno idrico, con un impianto di irrigazione collegato direttamente al bacino artificiale del lago Poma.

A scoprire la coltivazione di cannabis indica durante un sorvolo sono stati i militari del 9° Nucleo elicotteri con il supporto del Nucleo cinofili Palermo-Villagrazia che hanno individuato un appezzamento di terreno, poi risultato di proprietà dell’indagato, a pochi minuti dal centro abitato. Terminate le operazioni di sequestro, parte della sostanza è stata campionata e inviata al Laboratorio di analisi sostanze stupefacenti del Comando provinciale per gli esami tecnici. La restante parte invece è stata distrutta sul posto su disposizione del magistrato.

Nei gironi scorsi i militari dell’Arma, con l’operazione Skunk, hanno sequestrato altre ventimila piante in un terreno che si trova in contrada Figotto, a Riesi (Caltanissetta), eseguendo l’arresto di undici soggetti accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla coltivazione e traffico di sostanze stupefacenti. L'indagine è scattata dopo il ritrovamento a Butera, nel Nisseno, il 2 giugno dello scorso anno, di una piantagione di marijuana di complessive 15 mila piante, per la quale gli arrestati di oggi non sono iscritti nel registro degli indagati.