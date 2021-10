Eternit, copertoni e altri rifiuti speciali: scoperta discarica abusiva a Partinico

C’erno copertoni, lastre di eternit, materiali edili di scarto e altro ancora. I finanzieri hanno sequestrato a Partinico, in contrada Turrisi Soprana, un’area di circa 350 metri quadrati trasformata in discarica abusiva dov'erano stati stoccati quintali di rifiuti speciali pericolosi che qualcuno avrebbe anche cercato di far sparire utilizzando il fuoco. Denunciato in Procura il proprietario dei terreni.

L’area è stata scoperta grazie a un volo di ricognizione della sezione aerea delle fiamme gialle. Il proprietario rischia ora l’arresto da 6 mesi a 2 anni e un’ammenda che potrebbe sfiorare i 26 mila euro. "L’attività di servizio - si legge in una nota - rientra nell’ambito di una più ampia azione di controllo economico del territorio assicurata dalla guardia di finanza".