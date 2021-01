Un centro di raccolta rifiuti abusivo in via Castellana, denunciato un uomo

All’apparenza sembrava quasi un centro di raccolta rifiuti, come uno di quelli gestiti dal Comune, ma senza uno straccio di licenza. La polizia municipale ha sequestrato per la seconda volta in pochi mesi un’area in via Castellana, vicino l’ex Centro giovani, per l’attività di gestione dei rifiuti non autorizzata e per violazione dei sigilli.

"Notando un grosso scarrabile carico di rottami ferrosi - si legge in una nota del Comune - gli agenti del Nucleo vivibilità e igiene urbana sono entrati in un’area dove hanno trovato un 34enne, M.F.P, intento a spostare un autocarro”. Il sindaco e il suo vice hanno espresso apprezzamento per l’operazione invitando “tutti a segnalare e denunciare i criminali che sporcano la città".

