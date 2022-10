Street food e cicchetti abusivi: sgomberata la piazza della Vucciria, denunciato un trentenne

Diversi banconi e tavoli si trovavano lì da tempo, altri erano stati aggiunti più recentemente per rispondere alle esigenze dei frequentatori della Vucciria, soprattutto quelli che vanno alla ricerca di street food, cocktail e birre. La polizia ha sequestrato in piazza Caracciolo e nelle vie vicine alcuni manufatti abusivi che vengono utilizzati soprattutto di sera, senza alcuna autorizzazione, per la somministrazione di alimenti e bevande.

Gli agenti del commissariato Centro, insieme al personale della polizia municipale e dell'Asp, hanno eseguito dei controlli in zona con l'operazione "Alto impatto". "Sono state riscontrate irregolarità - si legge in una nota - di natura amministrativa, segni tangibili di una fervente movida serale e notturna. In tale contesto sono stati sequestrati a carico di ignoti e ritirati dalla Rap alcuni banconi in metallo e legno, tavoli con sedie, faretti e neon".

Sempre nella stessa area sono stati individuati altri tre banconi. Un trentenne ne ha rivendicato la proprietà e non essendo in grado di sgomberare l’area occupata abusivamente e, quindi, di ripristinare lo stato dei luoghi, è stato segnalato per l’illegittima occupazione del suolo pubblico. "I servizi straordinari di controllo del territorio continueranno nelle prossime settimane", precisano dalla questura.