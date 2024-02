Compra alcol al supermercato con i buoni pasto rubati a un medico, denunciato 39enne

Stava cercando di utilizzare i buoni pasto di una dottoressa del Policlinico per acquistare alcolici in un supermercato vicino piazza Marina. I carabinieri hanno denunciato due giorni fa un 39enne per il reato di ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di una tessera elettronica che era stata rubata a una dipendente

I militari dell’Arma sono intervenuti su richiesta di una dipendente del Famila superstore di salita Partanna che, al momento del pagamento, si è accorta che sulla scheda dei buoni pasto c’era il nominativo di una donna che evidentemente non corrispondeva all’identità dell’acquirente che però insisteva nel fare l'acquisto.

Una pattuglia ha dunque raggiunto il supermercato per cercare di chiarire meglio i contorni della vicenda e dagli accertamenti effettuati è emerso che l’uomo stava cercando di acquistare dei prodotti con la tessera di un medico del reparto di Chirurgia che poco prima aveva denunciato il furto del suo portafogli.