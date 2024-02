In magazzino 500 chili di rame e in casa 15 grammi di hashish, denunciato un ventunenne

Nel magazzino di casa aveva circa 500 chili di rame ma alle domande dei militari non è riuscito a fornire alcuna spiegazione. I carabinieri hanno denunciato a Monreale un ragazzo di 21 anni per il reato di ricettazione e lo hanno segnalato in Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione infatti, eseguita insieme al personale del Nucleo cinofili, sono stati trovati e sequestrati 15 grammi di hashish. Rinvenuti anche una bilancia commerciale e un macchinario che viene utilizzato per separare l'involucro di plastica dall'anima in rame.

Nel corso di un'altra attività i militari della Compagnia di Monreale, con il supporto dei colleghi della Compagnia di intervento operativo del 12° reggimento carabinieri "Sicilia", hanno denunciato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti un altro ragazzo di 21 anni al quale sono stati sequestrati 50 grammi di hashish. Segnalati come consumatori altri due ragazzi di 28 e 23 anni che avevano appena acquistato le loro dosi.



I militari della stazione di San Giuseppe Jato hanno denunciato in stato libertà tre persone per guida in stato di ebbrezza. Per tutti loro - un 31enne, un 24enne e un 35enne, tutti palermitani - è scattato il ritiro della patente di guida perché sorpresi al volante, rispettivamente, con un tasso alcolemico di 2.84, 1.34 e 0.61 grammi per litro. Le tre macchine sono state affidate a persone idonee alla guida e i documenti di guida saranno trasmessi alla Prefettura di Palermo che erogherà le sanzioni.