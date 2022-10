All'imbarco con il carico di tablet e smartphone rubati, un 47enne denunciato al porto

Nei bagagli, oltre a vestiti ed effetti personali, c’erano decine di dispositivi elettronici - tra Nintendo Switch, iPad, smartphone e pc portatili - ancora imballati. In parte si trattava di merce che prima di essere rubata sarebbe dovuta finire sugli scaffali di qualche centro commerciale, il resto proveniva probabilmente da scippi e furti avvenuti in città. La polizia di frontiera marittima ha denunciato al porto un uomo, di origine marocchina, di 47 anni per il reato di ricettazione.

Gli agenti hanno eseguito alcuni controlli sui passeggeri che si stavano imbarcando sulla nave La Suprema, della compagnia Gnv, diretta a Genova. Tra questi c’era un uomo che, di fronte al personale in divisa, avrebbe iniziato a mostrare un certo nervosismo. I poliziotti hanno quindi ispezionato la sua auto all’interno della quale era nascosto un “tesoretto” composto da costoso materiale tecnologico.

Al termine dell’operazione sono stati trovati e sequestrati 4 consolle Nintendo Switch, 3 smartwatch, 3 Apple pencil, un tablet Lenovo modello P11 pro, tre controller wireless Sony per PlayStation 5, un navigatore TomTom, un Nest Hub assistente Google, un Chromecast di Google, un mini decoder Apple, tre notebook usati ma di ottima fattura e due iPad Apple e alcuni smartphone.

Gli investigatori avrebbero chiesto spiegazioni al marocchino che però non sarebbe riuscito a giustificare il possesso di tutto quel materiale. Grazie ai successivi accertamenti due notebook sono stati restituiti a chi ne aveva aveva denunciato il furto a febbraio e agosto scorsi. La restante merce è stata sequestrata in attesa di rintracciare anche gli altri proprietari che potranno mettersi in contatto con la questura o direttamente con l'ufficio di polizia di frontiera marittima al porto.