Ruba una borsa in un pub alla Vucciria e usa la carta di credito per fare acquisti: denunciata

Una donna è stata denunciata dalla polizia con l'accusa di avere rubato una borsa ad una giovane che si trovava in un pub della Vucciria e di aver usato la sua carta di credito per fare delle compere.

La vittima ha denunciato il furto e gli agenti del commissariato Oreto sono riusciti a risalire alle presunta ladra ricostruendo due transazioni effettuate in due negozi. I dipendenti degli esercizi commerciali hanno raccontato ai poliziotti che era stata una donna ad eseguire le transazioni. Individuata in centro è stata trovata in possesso della carta rubata alla donna.

La presunta ladra è stata pertanto denunciata in stato di libertà per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. La carta è stata restituita alla legittima proprietaria.

Nel corso di un altro controllo, dopo la segnalazione di una cittadina, gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno bloccato due uomini in auto. Nel portabagagli della vettura, parcheggiata nella zona di via San Lorenzo, sono stati trovati due catalizzatori, un seghetto alternativo completo di due batterie, una chiave a crick , sette lame. I due uomini sono stati indagati in stato di libertà per i reati di ricettazione e possesso ingiustificato di attrezzi da scasso. Dagli accertamenti fatti successivamente dai poliziaotti è emerso che gli oggetti risultavano rubati.