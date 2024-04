Furto di biglietti omaggio per la Fiera, minorenne sorpreso a venderli: denunciato

Cercava di vendere a un 1 euro i biglietti omaggio per entrare alla Fiera del Mediterraneo. I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno denunciato un minorenne trovato in possesso di circa 500 ticket che farebbero parte di una partita da 20 mila rubata all'interno dei locali di via Anwar Sadat avvenuto pochi giorni prima. Indagini in corso anche per ricostruire i contorni del furto.

Il minorenne è stato individuato dai militari dell'Arma durante un servizio di controllo del territorio. I biglietti sono stati sequestrati e restituiti alla società organizzatrice della 69^ edizione della Fiera campionaria del Mediterraneo, la Mediexpo. Gli investigatori hanno avviato le indagini per chiarire chi gli avesse fornito quello stock di biglietti con l'obiettivo di venderli invece di distribuirli come omaggi.

La Fiera campionaria del Mediterraneo torna nella sua sede storica e dopo cinque anni viene restituita alla città. L'evento, inaugurato il 20 aprile scorso, continuerà sino al 5 maggio e sarà possibile accedere tutti i giorni dalle 16 alle 24 (compresi i giorni festivi 25 aprile e 1 maggio); la domenica dalle 10 alle 24. L'ingresso è gratuito ma dopo le 19 sarà possibile entrare solo a pagamento. Per maggiori informazioni consultare la scheda evento.