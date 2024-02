La rapina in cantiere e la guardia giurata disarmata, trovata a San Lorenzo parte della refurtiva

La polizia ha recuperato alcuni degli attrezzi rubati dal cantiere dell'impresa Di Bella, a Tommaso Natale, ma si lavora ancora per rintracciare i componenti del commando e recuperare l'arma dell'addetto alla sicurezza. Denunciato per ricettazione il proprietario dell'appartamento in cui erano nascosti circa 500 chili di rame