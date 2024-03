Rapina una farmacia, poi va via salutando: rintracciato e denunciato un 27enne

Rintracciato il presunto autore della rapina alla farmacia di Belmonte Mezzagno che ha salutato prima di andare via con il malloppo. I carabinieri hanno denunciato un ragazzo di 27 anni che sabato scorso avrebbe minacciato una donna, dipendente dell'attività inaugurata sei mesi fa, con un grosso coltello per farsi consegnare circa 250 euro in contanti e fuggire facendo perdere le proprie tracce. Fondamentali il racconto dei testimoni e l'analisi dei video ripresi dalle telecamere.

Subito dopo il colpo è stato lanciato l'allarme tramite il 112 e sono intervenuti i militari della stazione di Belmonte Mezzagno e della Compagnia di Misilmeri. I carabinieri hanno sequestrato le immagini riprese dalle telecamere e ascoltato la vittima. "Aveva un grosso coltello - ha raccontato la dottoressa a PalermoToday - con una lama larga. Indossava un giubbotto e portava un passamontagna. Era alto e snello, molto probabilmente giovane, ma ho notato che aveva le sopracciglia folte".

La sua fuga però sarebbe durata appena pochi giorni. Gli investigatori, incrociando i dettagli forniti dai testimoni con ciò emerso dall'analisi delle immagini riprese dalle telecamere, sono riusciti a risalire all'identità del giovane, residente proprio a Belmonte Mezzagno, e lo hanno denunciato per il reato di rapina. Le indagini proseguono per chiarire anche se il 27enne abbia agito da solo o se qualcuno lo abbia aiutato a scappare dalla farmacia.