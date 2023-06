Prova a imbarcarsi sulla nave con un manganello e un coltello, fermato e denunciato

Voleva imbarcarsi sulla nave con un manganello telescopico e un coltellino con una lama di 5 centimetri. La polizia ha denunciato un 66enne che nei giorni scorsi stava per salire sull’imbarcazione Cruise Ausonia, della compagnia Grimaldi, diretta al porto di Napoli. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati dagli agenti che hanno segnalato l’uomo in Procura per il reato di porto abusivo di armi.

I controlli di sicurezza prima dell’imbarco vengono eseguiti dal personale dell’istituto di vigilanza privata per filtrare l’accesso dei passeggeri che devono raggiungere traghetti e navi da crociera in partenza per tutto il mondo. Una guardia giurata, perquisendo il 66enne, si è accorta che l’uomo stava salendo a bordo con un manganello telescopico lungo oltre 60 centimetri e un coltello con la lama pieghevole.

Il personale dell’istituto di vigilanza ha quindi segnalato l’episodio all’ufficio della polizia di frontiera marittima, alla guardia costiera e all’Autorità portuale. Gli agenti intervenuti hanno identificato il 66enne e sequestrato il manganello e il coltellino, oggetti per i quali l’uomo non avrebbe voluto fornire alcuna spiegazione sulla necessità di partire “armato” per raggiungere il capoluogo campano.

Fra i traghetti in partenza per i porti italiani e le navi dirette all’estero, ogni giorno migliaia di passeggeri passano dallo scalo portuale palermitano. E non sempre i controlli filano liscio. Come accaduto un anno fa quando la polizia è intervenuta, su richiesta della capitaneria di porto, per arrestare un 19enne tunisino senza documenti. Per evitare di essere identificato il giovane ha spintonato un poliziotto ed è fuggito verso piazza XIII vittime dove è stato poi bloccato.