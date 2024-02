Ubriaco sul pullman Agrigento-Palermo, disturba i passeggeri e si scaglia contro i carabinieri

Sarebbe salito sul pullman dopo aver bevuto e questo gli avrebbe fatto perdere ogni inibizione, tanto da disturbare sia i passeggeri che il conducente. Protagonista un quarantenne partito ieri da Agrigento con un mezzo di linea diretto a Palermo. I militari hanno raggiunto l'uomo durante una sosta a Cefalà Diana e lo hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio.

L'intervento della pattuglia è stato sollecitato dall'autista del pullman che avrebbe segnalato telefonicamente un uomo, in stato di alterazione, che molestava non solo lui ma anche gli altri viaggiatori. I carabinieri si sono fatti così trovare in un'area di servizio della Q8 dove è stato effettuato il controllo.

In quell'occasione il quarantenne, originario dell'Agrigentino, si è scagliato anche contro i militari dell'Arma che lo stavano identificando e che, dopo aver chiesto l'arrivo di un'ambulanza per portarlo in ospedale, lo hanno denunciato anche per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale.

Un caso simile si era verificato un mese fa su un volo Bologna-Palermo. I passeggeri si sono trovati a dover affrontare un uomo che, come raccontato dai testimoni, era "ubriaco e in stato confusionale". Hostess e steward hanno avvisato la polizia che han scortato l’uomo fuori dal velivolo permettendo così al pilota di decollare con un'ora di ritardo.