Linosa, minaccia di morte dottore palermitano davanti alla guardia medica: denunciato

Avrebbero avuto un diverbio, davanti alla guardia medica turistica di Linosa, e poi avrebbe minacciato di morte un medico palermitano. I carabinieri hanno denunciato un imprenditore di 67 anni al termine di una breve indagine avviata dopo l’allarme lanciato dalla stessa struttura.

L’imprenditore originario di Linosa e il medico si sarebbero visti, nei giorni scorsi, davanti ai locali di via Re Umberto. Non è chiaro se l’incontro sia stato casuale o se invece si fossero dati appuntamento. In poco tempo sarebbe nata una discussione che sarebbe presto degenerata.

Il 67enne, stando a quanto ricostruito dai militari dell’Arma, avrebbe minacciato di morte il medico, un quarantenne incaricato pro tempore del pubblico servizio di guardia medica turistica. Minacce gravissime delle quali l’imprenditore dovrà rispondere dinanzi all’autorità giudiziaria.

Sembrerebbe che la diatriba fra imprenditore e medico possa essere nata a causa di questioni legate al servizio o alle prestazioni sanitarie fornite. Tanto a Linosa, quanto a Lampedusa, non è la prima volta che si determinano diatribe o liti fra isolani e medici in servizio di guardia medica.

Fonte: AgrigentoNotizie.it