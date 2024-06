"Hai saltato la fila", litiga con un altro paziente al Policlinico e fa volare un pc: denunciato

"Ha saltato la fila, non può farlo". E' iniziata così la lite avvenuta ieri mattina nel reparto di Malattie infettive del Policlinico dove i carabinieri, sollecitati dal personale medico, sono intervenuti e hanno denunciato per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio un 31enne che poi è passato dal pronto soccorso per farsi controllare.

Secondo quanto ricostruito tutto sarebbe successo intorno alle 9, nell'ambulatorio che si trova nel piano sotterraneo. Davanti alla porta c'erano diversi pazienti che aspettavano di essere visitati. Due di loro avrebbero iniziato a bisticciare, l'uno sostenendo che l'altro l'avesse scavalcato. In poco tempo la situazione è degenerata e dalle parole si è passati ai fatti.

Dopo uno scambio, degno di un ring di pugilato, sono intervenuti i militari della stazione di Brancaccio che hanno identificato e denunciato il 31enne che, nella colluttazione, avrebbe fatto cadere una scrivania e un computer. Resta ancora da identificare l'altra persona coinvolta nella zuffa. Fortunatamente fra i sanitari, che reclamano la necessità di un servizio di portierato, nessuno ha riportato conseguenze fisiche.